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#ليبيا_الآن| تعاقدت إدارة مؤسسة نادي دارنس الرياضي رسميا مع اللاعب النيجيري افي…

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تعاقدت إدارة مؤسسة نادي دارنس الرياضي رسميا مع اللاعب النيجيري افياني ،لينضم لفريق دارنس في مرحلة الإياب بعد ان وصل #لطرابلس عبر مطار إمعيتيقه الدولي ،وسيتم تقديمه بشكل رسمي بعد وصوله لمدينة #درنة خلال 24 ساعه القادمة .


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