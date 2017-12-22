ليبيا_الآن| تعاقدت إدارة مؤسسة نادي دارنس الرياضي رسميا مع اللاعب النيجيري افي…

#ليبيا_الآن| تعاقدت إدارة مؤسسة نادي دارنس الرياضي رسميا مع اللاعب النيجيري افياني ،لينضم لفريق دارنس في مرحلة الإياب بعد ان وصل #لطرابلس عبر مطار إمعيتيقه الدولي ،وسيتم تقديمه بشكل رسمي بعد وصوله لمدينة #درنة خلال 24 ساعه القادمة .



