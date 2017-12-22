كأس الخليج: السعودية تخطف فوز ثمين من الكويت

خطف المنتخب السعودي لكرة القدم، فوز مهم على نظيره الكويتي المضيف بنتيجة «2-1» اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 23» ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الأولى.

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله سلمان المؤشر، في الدقيقة 13 وفي الشوط الثاني، عزز البديل مختار فلاتة تقدم الأخضر بهدف ثان في الدقيقة 52، ولكن البديل عبد الله البريكي سجل الهدف الأول للأزرق الكويتي في هذه النسخة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60، من أول لمسة له للكرة في المباراة بعد دقيقة واحدة من نزوله.

والفوز هو الخامس للأخضر على المنتخب الكويتي في 21 مواجهة بينهما في بطولات كأس الخليج، وذلك مقابل تسعة انتصارات للأزرق، وسبعة تعادلات، وسجل الأزرق في هذه المواجهات 27 هدفا مقابل 18 هدفا للأخضر السعودي.

ولم يسبق للأزرق أن خسر في أي من المباريات الافتتاحية الـ6 التي خاضها من قبل على مدار تاريخ البطولة، لتكون الهزيمة اليوم هي الأولى له في المباريات الافتتاحية.

وسبق للمنتخبين السعودي والكويتي أن التقيا في المباراة الافتتاحية للبطولة في نسختين سابقتين، حيث تعادل الفريقان 2 ـ 2 في فتتاح النسخة الثانية التي استضافتها السعودية عام 1972 كما تعادلا 1 ـ 1 في افتتاح خليجي 15 التي استضافتها السعودية أيضا عام 2002.

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