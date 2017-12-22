الأمم المتحدة تجلي لاجئين من ليبيا إلى إيطاليا للمرة الأولى

بدأت الأمم المتحدة نقل لاجئين أفارقة إلى إيطاليا من ليبيا يوم الجمعة حيث أجلتهم من مراكز احتجاز وجهت جماعات إغاثة انتقادات للأوضاع فيها بوصفها غير إنسانية. وفر مئات الآلاف من المهاجرين من الصراعات والفقر في بلادهم لكنهم عالقون الآن في ليبيا بعد أن كانوا يأملون في أن يدفعوا أموالا لمهربي البشر لنقلهم عبر البحر من سواحل ليبيا إلى أوروبا عبر إيطاليا.

وللمرة الأولى أجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاجئين مباشرة إلى أوروبا. وهبطت طائرة عسكرية إيطالية من الطراز (سي-130) في مطار جنوبي العاصمة وهي تقل 110 من النساء والأطفال ومن المتوقع أن تصل رحلة ثانية تقل أكثر من 50 شخصا في وقت لاحق يوم الجمعة.

وقال فينسينت كوشيتيل مبعوث المفوضية الخاص إلى وسط البحر المتوسط في بيان بعد وصول الطائرة الأولى “نأمل حقا أن تتبع دول أخرى نفس السبيل”. وأضاف “بعض من تم إجلاؤهم عانوا بشدة واحتجزوا في ظروف غير إنسانية وهم في ليبيا. وضعت خمس نساء مواليد وهن رهن الاحتجاز دون الحصول إلا على أقل قدر من المساعدة الطبية”. وتقدر المفوضية أن نحو 18 ألف شخص يقبعون في مراكز احتجاز للمهاجرين تسيطر عليها حكومة طرابلس، وتهدف إلى إجلاء ما يصل إلى عشرة آلاف العام المقبل.

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