شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال نتيجة عجز في الإنتاج

قالت الشركة العامة للكهرباء إن طرح الأحمال سوف يصل إلى «7 ساعات»، مشيرة إلى أن العجز المتوقع لإنتاج الكهرباء سوف يصل إلى «1450 ميجاوات».

وأوضحت الشركة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الجمعة أن الظروف الصعبة من برودة في الطقس وهطول الأمطار الغزيرة تسببت بتعطل العمل في عدد من المحطات.

حيث أشارت الشركة إلى تواصل جهود رجال الكهرباء للقيام بأعمال تنظيف فلاتر البحر بمحطة الخمس البخارية ، منذ صباح يوم أمس الخميس وحتى مساء اليوم الجمعة.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن فصل الكهرباء عن عمارات البحوث الصناعية بتاجوراء ، نظرًا لإرتفاع منسوب مياه الأمطار حول العمارات المذكورة إلى حين شفط المياه من قبل الجهات المختصة.

ولفتت الشركة العامة للكهرباء أن هذا الإجراء من أجل حماية المواطنين وحرصًا على سلامتهم.

وقامت إدارة توزيع طرابلس بالشركة العامة للكهرباء بتشكيل غرفة فنية لمواجهة الأعطال التي قد تحدث خلال هذه الفترة نتيجة السيول و الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المدن الليبية.

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