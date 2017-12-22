رعيل دبابات يتمركز على الحدود الإدارية لصبراتة

أعلنت غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش بصبراتة، الجمعة، تجهيز وتدريب رعيل دبابات بكامل أطقمه لصد أي هجوم على المدينة. وأوضح المكتب الإعلامي للغرفة عبر حسابه على فيسبوك، أنه سيتم تدريب وتجهيز الرعيل والقيام بمشروع تعبوي كامل قبل تمركزه على الحدود الإدارية لمدينة صبراتة.

وأضافت غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش بصبراتة أن الهدف من المشروع هو صد أي تشكيلات مسلحة اجرامية تحاول الدخول للمدينة. ونشرت الغرفة مقطع فيديو يظهر دبابات ومدرعات في مشروع تدريب في ضواحي المدينة.

وكانت كتيبة ثوار صبراتة -التي طردتها قوات غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش من المدين -أعلنت في 6 ديسمبر الجاري أنها سترجع إلى المدينة بسلاحها وقوتها في غضون أيام. وأوضحت الكتيبة في بيان أنها لن تدخل في مواجهات عند عودتها إلى صبراتة، إلا ضد من يرفع السلاح في وجهها وأنها لن تنتهك حرمات البيوت.

يشار إلى أن ميليشيات تابعة لمجلس صبراتة العسكري، انسحبت من المدينة منتصف أكتوبر الماضي بعد معارك مع غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش وتمكنت الأخيرة من السيطرة على المدينة.

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