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شركة هاتف ليبيا تعلن توقف الاتصالات الدولية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت شركة هاتف ليبيا عن «توقف الاتصالات الدولية طرابلس امساعد» بسبب انقطاع كابل الألياف البصرية بين امساعد والسلوم والعمل جارى من قبل الجانب المصري لرجوع حركة الاتصالات، وفقًا لصفحة الشركة بـ«فيسبوك».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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