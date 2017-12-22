شركة هاتف ليبيا تعلن توقف الاتصالات الدولية

أعلنت شركة هاتف ليبيا عن «توقف الاتصالات الدولية طرابلس امساعد» بسبب انقطاع كابل الألياف البصرية بين امساعد والسلوم والعمل جارى من قبل الجانب المصري لرجوع حركة الاتصالات، وفقًا لصفحة الشركة بـ«فيسبوك».
عن مصدر الخبر
بوابة الوسط
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| صباح عراقة تاريخ #ليبيا. بعدسة المبدع “خليفة الورفلي”.
تم النشر منذُ 32 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
بداية سيئة لـ«بيتكوين» في تداولات الأسبوع
تم النشر منذُ 44 دقيقة
ماذا قال وزير الخارجية الإيطالي لمواطنيه العاملين في ليبيا؟
تم النشر منذُ 56 دقيقة
مقتل 3 أفراد من حزب الله بغارة للتحالف العربي في اليمن
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
تجنيد 200 شاب بالحرس البلدي في بني وليد
تم النشر منذُ 1 ساعة
رقص تامر ونانسي ومصرية تُبهر الجميع.. 10 لقطات من حلقة فويس كيدز
تم النشر منذُ 4 ساعات
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
أضف تعليقـك