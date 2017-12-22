شركة هاتف ليبيا تعلن توقف الاتصالات الدولية

أعلنت شركة هاتف ليبيا عن «توقف الاتصالات الدولية طرابلس امساعد» بسبب انقطاع كابل الألياف البصرية بين امساعد والسلوم والعمل جارى من قبل الجانب المصري لرجوع حركة الاتصالات، وفقًا لصفحة الشركة بـ«فيسبوك».

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