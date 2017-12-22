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#ليبيا_الآن| ساهم فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي في مدينة #طرابلس ،ب…

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| ساهم فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي في مدينة #طرابلس ،بإخراج السيارات العالقة في الطرقات الرئيسية ،بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة منذ اليومين .





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قناة الان

قناة الان

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