ليبيا_الآن| ساهم فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي في مدينة #طرابلس ،ب…

#ليبيا_الآن| ساهم فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي في مدينة #طرابلس ،بإخراج السيارات العالقة في الطرقات الرئيسية ،بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة منذ اليومين .









