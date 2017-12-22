بعيرة: اختيار البرلمان محمد الشكري محافظاً للمركزي يعد إجراء صحيح

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أن اختيار المجلس لمحمد الشكري محافظاً للمصرف المركزي يعد إجراء صحيح ومن اللحظات النادرة التي قام بها البرلمان بممارسة الديمقراطية بشكل صحيح وبنصاب كامل وبكل شفافية.

بعيرة أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج” نافذة على الوطن” الذي يبث عبر قناة “ليبيا الوطن” وتابعتها المرصد الأربعاء إلى أن أخطاء البرلمان السابقة هي من أدخلت الجميع في هذا النفق المظلم من جديد حسب تعبيره.

ويرى أن مجلس النواب قد وقع في عدة أخطاء منها القبول بالإتفاق السياسي في مرحلة معينة ثم التراجع عن ذلك بالإضافة لتغاضيه عن المادة الموجودة في الاتفاق السياسي والتي تنص على أن يتم تكوين مجلس الدولة بعد مرور عشرة أيام من تضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري.

وتابع قائلاً:” طريقة تكوين مجلس الدولة غير صحيحة لأنه على البرلمان الإعتراف به بعد تضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري وحينها نتحدث عن المادة 15 كما أن مجلس النواب في إنتخابه للمحافظ إستند على قانون مصرف ليبيا المركزي الذي ينص على أن السلطة التشريعية هي من تنتخب محافظ مصرف ليبيا المركزي”.

وذكر بعيرة أن إجراءات مجلس النواب بخصوص اختيار محافظ للبنك المركزي يتخللها النقص وهي عبارة عن عملية مليئة بالثغرات، مرجعاً ذلك إلى عدم التصويت لإختيار نائب جديد لمحافظ المركزي بإعتبارهما منصبان يشكلان إدارة مجلس البنك المركزي ولأن الاتفاق السياسي بُني على آراء أشخاص قفزوا إلى السلطة وغير حرفيين على حد قوله.

وأضاف :” الضحية هو المواطن والقضية عبارة عن أخطاء متبادلة من الجسمين والبرلمان تعامل مع جسم أي مجلس الدول الذي لم يكن موجوداً والخطأ تجاوز الإسم بعد الاعتراف به ولا بد من التنازل من قبل المجلسين والتوفيق بين مجلس الدولة والبرلمان للخروج من الأزمة”.

وأكد بعيرة على عزم مجلس الدولة على إستبعاد الجيش في الشرق لأنه سيقف عائقاً أمام أي خطوات تتخذ دون إستشارته ، مطالباً الأطراف بعدم التسمك بالشكليات والمضي قدماً من اجل التوافق.

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