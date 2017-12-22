روسيا مستعدة للمساهمة في تعزيز العملية السياسية في ليبيا

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة محمد الدائري:” خلال المناقشة، كان التركيز على تطور الوضع في ليبيا وآفاق التوصل إلى تسوية بين الأطراف. وجدد الجانب الروسي، تأكيد موقفه الحازم لدعم حوار واسع بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، والاستعداد للمساهمة في تعزيز العملية السياسية بنجاح بالاتصالات مع ممثلي مختلف القوى السياسية الليبية.”

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث أيضا بعض الجوانب العملية للعلاقات الثنائية الروسية الليبية.

والجدير بالذكر أنه منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، ومقتله عام 2011 خلال الصراع المسلح، تسود البلاد سلطة مزدوجة — شرقي البلاد في مدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب حيث العاصمة طرابلس تعمل حكومة الوفاق الوطني.