كشف مدير مكتب إعلام المفوضية العليا للانتخابات خالد عمر، أن عدد المسجلين بالمفوضية وصل إلى أكثر من 8000 ناخب، وأن هذا التزايد الملحوظ يدل على الوعي المجتمعي بأهمية الانتخابات.

وأضاف عمر خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج البلاد على قناة 218 نيوز، أن المفوضية تسعى إلى الرقم المليون لتكون حملة مليونية، وأن هناك مجهودا إعلاميا كبيرا مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لضمان المشاركة الديمقراطية وحقوق المشاركة السياسية.

وأوضح خالد عمر، أن المفوضية تجاوزت، اليوم الجمعة، تسجيل الـ48 ألف ناخب وثمة تزايد إلى هذه اللحظة وهذا أمر مشجع، مضيفا بأن هناك خطة توعوية من 14 بندا تشمل نوع المادة وطرق التوزيع والتصميم مثل إنتاج لوحات للمراكز ووصلت إلى 1500 لوحة و500 لوحة، ونصف مليون مطوية ورقية وبروموهات ومضية مرئية لبثها عبر القنوات التلفزيونية وأخرى صوتية عبر الراديو وغير ذلك.

وأشار مدير مكتب إعلام المفوضية العليا للانتخابات، بقوله: هناك شريك أساسي ومهم للمفوضية وهو السجل المدني في سبيل التعاون لمنظومة البيانات، وأن إزالة الأشخاص المتوفين وإدخال الأعمار الجديدة التي وصلت لسن الــ 18 سنة من أهم مهام السجل المدن.

The post عمر يكشف لـ218 نيوز عن الحملة المليونية للانتخابات في ليبيا appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية