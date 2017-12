الشعاب لـ218 نيوز: على الليبيين دعم العملية الانتخابية

ناشد عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبدالحكيم بالخير الشعاب ، كل الليبيين للمشاركة في العلمية الانتخابية، وجميع الفرقاء السياسيين بصفتهم مواطنين ليبيين دعم العملية الانتخابية للخروج بنتائج مقبولة للجميع وعالية الشفافية والنزاهة.

وكانت مناشدة الشعاب ، عبر مشاركته في برنامج البلاد على قناة 218، التي أوضح فيها، بقوله: ثمة ثلاثة ملايين ونصف يحق لهم قانونياً الاقتراع بتجاوزهم لسن الـ18 ونطمح أن نتجاوز المليون لتكون النسبة فعالة وتكون النتائج مقبولة أكثر، مشيرا إلى أن التسجيل تجاوز منذ الليلة الــ 58 ألف ناخب.

وقال عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، بأن انتخابات 2012 كانت طفرة لن تتكرر كنسبة للناخبين، لكونها كانت عن طريق التسجيل اليدوي. وأن آخر مرة كانت فيها نسبة التسجيل مليون ونيف وتعتبر نسبة معقولة.

وأضاف بقوله: ليبيا سباقة في الطريقة الحالية لتسجيل الناخبين رغم الظروف الصعبة مثل انقطاع الكهرباء، وأن السجل المدني يتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات تعاونا حقيقيا.

وكشف الشعاب، أن هناك 30 ألف موظف نتعاون معهم في العملية الانتخابية ومعظمهم من المعلمين ويحتاجون إلى تدريب والوضع المالي يمنعنا من إنجاح خطة هرمية للتدريب وهذا من أكبر التحديات التي تواجهنا، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني في تدريب المراقبين وننصح بزيادة عدد المراقبين وممثلي المرشحين.

