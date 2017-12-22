طيران الإمارات يرفض سفر التونسيات على طائرة متجهة إلى دبى

منعت شركة طيران الإمارات اليوم الجمعة نساء تونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبى، دون تقديم أسباب المنع.

وقالت وكالة «رويترز» الجمعة، جرى منع كل امرأة تونسية مهما كان سنها من الصعود على متن الطائرة حتى وإن كانت مرفوقة بقرينها سواء كانت فى اتجاه الإمارات أو فى رحلة عبور.

وأشار الوكالة إلى أن الفوضى سادت صفوف المسافرات أمام مكتب التسجيل التابع لشركة الطيران الإماراتية، بسبب غياب معلومات عن أسباب المنع وامكانية استرجاع الأموال.

حيث أن المسافرات اعتبرن قرار المنع فيه إهانة للمرأة التونسية وتعد على حقوق المسافرين المتحصلين على تأشيرات وكذلك على تذاكر سفر.

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