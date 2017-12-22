الأمم المتحدة تجلي اللاجئين من ليبيا إلى أوروبا مباشرة

ويسلك طريق الهجرة مئات الآلاف من مواطني دول أفريقية تشهد صراعات وفقر، لكنهم أصبحوا عالقين في ليبيا بعدما كانوا يأملون بمواصلة طريقهم عبر البحر إلى أوروبا عبر إيطاليا، وفقا لوكالة “رويترز”.

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بإجلاء مهاجرين مباشرة إلى أوروبا باستخدام طائرة عسكرية طراز (سي — 130) هبطت في مطار جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وتقل الطائرة 110 من النساء والأطفال، ومن المتوقع أن تصل رحلة ثانية تقل أكثر من 50 شخصا في وقت لاحق اليوم، وفقا لـ”رويترز”.

وذكر فينسينت كوشيتيل، مبعوث المفوضية الخاص إلى وسط البحر المتوسط، في بيان: “نأمل أن تتبع دول أخرى نفس الطريق”، مشيرا إلى أن بعض من تم إجلاؤهم عانوا بشدة واحتجزوا في ظروف غير إنسانية، حيث وضعت خمس نساء مواليد أثناء احتجازهن ولم يحصلن إلا على قدر قليل من المساعدة الطبية”.

ويقدر عدد المتواجدين في مراكز احتجاز المهاجرين التي تسيطر عليها حكومة طرابلس بـ18 ألف شخص، وفقا لمفوضية شؤون اللاجئين، التي أوضحت أنها تهدف إلى إجلاء حوال 10 آلاف شخص العام المقبل.