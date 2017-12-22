تجريم القرار رقم 7 ضد بني وليد

أصدر مجلس النواب، القرار رقم 15، الذي يقضي بإدانة وتجريم القرار رقم 7 الصادر من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ضد مدينة بني وليد.

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