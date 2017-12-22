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#ليبيا_الآن| شهدت مدينة #سرت صباح اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة ، مصحوبة برياح…

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| شهدت مدينة #سرت صباح اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة ، مصحوبة برياح قوية ،أدت لسقوط إحدى الأشجار الكبيرة بشارع 20 ، حيث انتشر عناصر شركة المياه والصرف الصحي في شوارع المدينة لتصريف مياه الأمطار، التي تسببت في إغلاق بعض الشوارع الرئيسية بالمدينة .








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