#ليبيا_الآن| شهدت مدينة #سرت صباح اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة ، مصحوبة برياح قوية ،أدت لسقوط إحدى الأشجار الكبيرة بشارع 20 ، حيث انتشر عناصر شركة المياه والصرف الصحي في شوارع المدينة لتصريف مياه الأمطار، التي تسببت في إغلاق بعض الشوارع الرئيسية بالمدينة .















