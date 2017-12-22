بالصور: مشجعات المنتخب الكويتي يخطفن الأنظار في افتتاح كأس الخليج

شهد افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 23» المقامة بدولة الكويت لأول مرة تواجد نسائي بمدرجات ملعب الأمير جابر الصباح اللاتي حرصن علىى حضور المباراة الافتتاحية، التي جمعت بين المنتخب السعودي، ونظيره الكويتي.

مشجعات المنتخب الكويتي بمدرجات ملعب الأمير جابر الصباح. (الإنترنت)

ويشارك في البطولة 8 منتخبات جرى تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى كلا من الكويت والسعودية والإمارات وعمان، فيما تضم المجموعة الثانية البحرين والعراق واليمن وقطر.

وخطف المنتخب السعودي لكرة القدم، فوز مهم على نظيره الكويتي المضيف بنتيجة «2-1» اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 23» ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الأولى.

مشجعات المنتخب الكويتي بمدرجات ملعب الأمير جابر الصباح. (الإنترنت)

مشجعات المنتخب الكويتي بمدرجات ملعب الأمير جابر الصباح. (الإنترنت)

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