«دغيم» يُحذر من حدوث انقسام في المؤسسة القضائية

المتوسط:

حذرَ عضو مجلس النواب، زياد دغيم، من حدوث انقسام في المؤسسة القضائية، التي تم تسييسها عندما أصدرت حكمًا معيبًا بحل مجلس النواب، دونَ مراعاة قانون إنشائها، وقواعد تحصين الطعون، وقواعد السلوك القضائي.

وقال دغيم، خلال تصريحات صحافية، إنّ أكثر ما أخشاهُ هوَ صدور حكم جديد مسيس بخلفية جهوية، يتم إصدارهُ من طرابلس، وذلك بإلغاء أحكام القضاء الإداري، من خلال الشق المستعجل.

وأضاف دغيم،: «أشعر بوجود اتفاق جهوي مع أطراف من المجتمع الدُولي، لتنفيذ خطتهم التي تشمل انتخابات خلال الصيف القادم»، موضحًا أنّ هذه الانتخابات ستكون نتيجتها تسليم ليبيا لـ الميليشيات التابعة لدولٍ أخرى.

وأشار دغيم، إلى أنّ المؤسسات المالية والعسكرية والتشريعية والحكومات منقسمة، ولم يتبق لدينا إلا القضاء، مطالبًا القضاه بضرورة الحذر والانتباه.

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