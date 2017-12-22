مليشيا 301 تسعى لتعويض 70 عائلة من تاورغاء

كشف آمر مليشيا 301 مشاة التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة عبد السلام الزوبي، أن المليشيا التابعة لمصراتة، تستعد لتمكين متضرري نازحي تاورغاء المهجرين قسريا من منازلهم في أغسطس سنة 2011.

وأفاد الزوبي في تصريحات صحافية، أن مليشيا 301 تعتزم تسليم شقق لعدد 70 عائلة من نازحي مخيمات تاورغاء فى طرابلس بالعمارات الواقعة بمقر جمعية الدعوة الاسلامية، موضحا أن تلك الخطوة جاءت من المليشيا بشكل منفرد ودون تنسيق مع أي قطاع حكومي آخر نظراً لدقة الوضع الذي يمر به النازحين، فيما أكد الزوبي موعد تسليم الشقق سيكون قريبا، معللا ذلك بأن بعض الشقق يحتاج الى صيانة.

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