مدارس بني وليد تتسلم شحنة من الكتاب المدرسي

تسلّم مكتب شؤون المخازن والتجهيزات التعليمية بني وليد الدفعة الخامسة من الكتاب المدرسي من مخازن مصلحة المرافق والوسائل التعليمية بالمنطقة الغربية.

وقال مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم بني وليدعمر صالح لـ«بوابة الوسط» الجمعة أن الدفعة التي تمثلت في عددٍ كبير من عناوين الكتاب المدرسي لمرحلتيّ التعليم الأساسي والثانوي.

وأضاف: باقي الكتب ستصل تباعًا حسب الخطة المعدة لذلك ، مشيرًا إلى أنّ هذه الدفعة ستساهم في تغطية العجز الحاصل من الكتاب المدرسي ولافتًا إلى أنّ مخازن بني وليد شرعت في توزيع الشحنة وفق الإحصائيات الواردة إليها من المدارس.

يذكر أن مخازن مدينة بني وليد تقدم خدماتها التخزينية للمدارس الواقعة في نطاق المدينة والبالغ عددها (60 ) مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي .

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