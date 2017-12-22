إصابة رئيس قسم الصيانة بالشركة العامة للكهرباء

المتوسط:

أصيب رئيس قسم الصيانة بإدارة توزيع الجفارة المهندس على مصطفى الغرياني، بإصابات بليغة أثناء قيامه بتشغيل محطة مفرق الزهراء 14 كلم جنوب العاصمة طرابلس، حيث تعرض لـ«حروق من الدرجة الأولى والثانية وعتامة في العيون»، وذلك وفقًا لما أعلنته الشركة العامة للكهرباء.

وأضافت الشركة، أنّ المهندس المصاب نقل إلى مستشفى الحروق، مشيرة إلى أن إدارة الخدمات الصحية بالشركة «تتابع حالته بشكل مستمر وسوف نقوم بكافة الاجراءات اللازمة حتى ولو أستوجب الأمر نقله إلى الخارج».

وأشارت الشركة إلى تواصل جهود رجال الكهرباء للقيام بأعمال تنظيف فلاتر البحر بمحطة الخمس البخارية.

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