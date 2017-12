218TV| مراسلون

قامت العناصر التطوعية لشبيبة الهلال الأحمر طرابلس، بإنقاذ إحدى العائلات بعد أن أغرقت مياه الأمطار منزلها الكائن بضواحي منطقة تاجوراء.

ولم يوافق صاحب المنزل مغادرة منزله حتى بعد أن غمرته مياه الأمطار، إلا بعد محاولات عديدة وإصرار من قبل عناصر الهلال الأحمر الذين تفاجأوا بالمياه التي ملأت غرف البيت وطالت الكثير من محتوياته.

وكانت عناصر الهلال الأحمر قد باشروا عملياتهم في إنقاذ ومساعدة المواطنين العالقين في بيوتهم التي غرقت جراء ارتفاع مستوى مياه الأمطار الناتج عن تهالك البنية التحتية لشوارع مدينة طرابلس التي عجت بالمستنقعات المائية المُتكونة جراء الأمطار المتساقطة مؤخراً.

ويواصل شبيبة الهلال الأحمر عمليات الإنقاذ رغم متاعب التنقل التي تواجههم، إضافة إلى صعوبات الوصول إلى المنازل الغارقة.

The post الهلال الأحمر ينقذ عائلة غرق منزلها بطرابلس appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية