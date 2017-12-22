وصول 162 لاجئا من ليبيا إلى إيطاليا عبر أول ممر جوي إنساني بين البلدين

نقلت طائرة عسكرية إيطالية الجمعة، 162 لاجئا من مخيمات في ليبيا إلى روما، في سابقة هي الأولى من نوعها. ورحب وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي باستقبال اللاجئين، قائلا: “إنه يوم تاريخي، إنها المرة الأولى التي يفتح فيها ممر إنساني من ليبيا إلى أوروبا”، مؤكدا عزم بلاده على مواصلة العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الشأن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24