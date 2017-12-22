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وصول 162 لاجئا من ليبيا إلى إيطاليا عبر أول ممر جوي إنساني بين البلدين

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

نقلت طائرة عسكرية إيطالية الجمعة، 162 لاجئا من مخيمات في ليبيا إلى روما، في سابقة هي الأولى من نوعها. ورحب وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي باستقبال اللاجئين، قائلا: “إنه يوم تاريخي، إنها المرة الأولى التي يفتح فيها ممر إنساني من ليبيا إلى أوروبا”، مؤكدا عزم بلاده على مواصلة العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الشأن.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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