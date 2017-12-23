تحذير للمسافرين عبر الطريق الرابط بين مسلاتة وقصر خيار

تعرض جسر «وادي الرقيم» الذي يربط الطريق الواصل بين قرية قصر خيار وبلدة مسلاتة 130 كلم شرق طرابلس، للإنهيار جراء السيول الجارفة.

وحذرت قناة الرسمية المسارين عبر هذا الطريق من استعمال هذا الطريق نتيجة انهيار الجسر المذكور.

جسر «وادي الرقيم» بطريق قصر خيار ومسلاتة. (قناة الرسمية)

كما تسبَّـبت السيول الجارفة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة الخميس الماضي في انهيار جزئي بالطريق الفرعي بمنطقة الجحاوات (10 كلم غرب الخمس)، ما أدى إلى إغلاق الطريق الرابط بين مدينتي زليتن والخمس.

وأعلن عددٌ من المجالس البلدية في صبراتة والخمس وزليتن وسوق الجمعة، وعددٌ من البلديات في المنطقة الغربية الطوارئ وتعطيل الدراسة؛ مراعاة لمصلحة الطلاب في ظلِّ الظروف الصعبة جراء سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى عرقلة حركة السير والتنقل، فضلاً عن الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وتشهد مناطق غرب ليبيا موجة من الصقيع مصحوبة بهطول الأمطار الغزيرة التي أثرت على سير الحركة في أغلب المناطق الساحلية غرب البلاد.

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