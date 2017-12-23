«مراقبة تعليم بني وليد» تتسلم شحنة من الكتاب المدرسي

المتوسط:

أفاد مُدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم ببني وليد، عمر صالح، بأنّ مكتب شؤون المخازن والتجهيزات التعليمية بني وليد تسلم الدفعة الخامسة من الكتاب المدرسي من مخازن مصلحة المرافق والوسائل التعليمية بالمنطقة الغربية.

وأضاف صالح، أنّ الدفعة التي تمثلت في عددٍ كبير من عناوين الكتاب المدرسي كانت لمرحلتيّ التعليم الأساسي والثانوي.

وأوضح صالح، أنّ باقي الكتب ستصل تباعًا حسب الخطة المعدة لذلك، مشيرًا إلى أنّ هذه الدفعة ستُساهم في تغطية العجز الحاصل من الكتاب المدرسي، لافتًا إلى أنّ مخازن بني وليد شرعت في توزيع الشحنة، وفق الإحصائيات الواردة إليها من المدارس.

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