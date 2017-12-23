وزير الخارجية الإيطالي يزور طرابلس غدًا السبت

يصل وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو، العاصمة طرابلس غدًا السبت، وسيلتقي وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سياله.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إن وزير الخارجية المفوض محمد سيالة ووزير الخارجية الإيطالي سيعقدان مؤتمر صحفي مشترك ظهر السبت بصالة كبار الزوار بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

وناشد وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، في الثاني من شهر ديسمبر الجاري «جميع الفاعلين المحليين» في ليبيا «الإسهام في عملية الحوار وتحقيق الاستقرار في البلاد»، معلنًا التنديد بـ«كل أشكال العنف».

وجدد ألفانو، على هامش أعمال منتدى (حوارات المتوسط)، «تأييد إيطاليا خطة عمل مبعوث الأمم المتحدة، غسان سلامة» لتجاوز الأزمة الليبية، وفق ما نقلت عنه مذكرة للخارجية الإيطالية.

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