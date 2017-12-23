جسر «وادي الرقيم» يتعرض لانهيار جزئي بسبب السيول

المتوسط:

انهار جسر «وادي الرقيم» بشكل جزئي، الذي يربط الطريق الواصل بين قرية قصر خيار وبلدة مسلاتة 130 كلم شرق طرابلس، بسبب السيول الجارفة، إذ تم التحذير من استعمال هذا الطريق نتيجة انهيار الجسر.

وتسبَّـبت السيول الجارفة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة الخميس الماضي في انهيار جزئي بالطريق الفرعي بمنطقة الجحاوات 10 كلم غرب الخمس، ما أدى إلى إغلاق الطريق الرابط بين مدينتي زليتن والخمس.

يُشار إلى أنّ مناطق غرب ليبيا تشهد موجة من الصقيع مصحوبة بهطول الأمطار الغزيرة التي أثرّت على سير الحركة في أغلب المناطق الساحلية غرب البلاد.

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