«كلية الآداب» تنظم ندوة حول دور العلاقات العامة في المؤسسات النفطية

المتوسط:

بمشاركة شركة «سرت» لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، نظّم قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة إجدابيا، ندوةً حول دور العلاقات العامة بالمؤسسات النفطية.

وجاءت هذه الندوة، في إطارمشروع تخرّج للطالب بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أجدابيا فرج المغربي والموظف بإدارة نقل وتزويد الغاز بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وقُدّمت في الندوة عددٌ من أوراق العمل، من مدير إدارة العلاقات العامة بشركة سرت عبد النبي فضيل ومدير إدارة التدريب بالشركة مفتاح اشويقي، ومراقب التنظيم والتعويضات بإدارة شؤون العاملين بالشركة سعيد السنوسي، ومُنسق التعويضات والمزايا علي فكرون ومنسق عمليات السلامة محمد الشبلي.

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