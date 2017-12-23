اكتشاف مقبرة جماعية تظم رفات 20 شخص بسرت

عثرت قوة حماية و تأمين سرت على مقبرة جماعية في «الكامبو» بمدينة سرت.

وقال المكتب الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» إن المقبرة «تظم 20 جثة، لم تُنتشل حتى الآن، فيما يُعتقد إنها قد ترجع لعناصر داعش» الذين قتلوا خلال تحرير مدينة سرت.

وفي جانب أخر حمل آمر قوة حماية وتأمين سرت العقيد علي رفيدة المجلس الرئاسي «مسؤولية قلة الدعم اللوجستي لقوة تأمين سرت لتتمكن من أداء مهامها».

وأشار العقيد علي رفيدة إلى أن أفراد قوة حماية وتأمين سرت لم تصرف مستحقاتهم منذ عام كامل، لافتًا إلى «إهمال متابعة علاج جرحى العملية وعوائل الشهداء»، وفقًا المكتب الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص».

وأكد العقيد علي رفيدة على أن قوة تأمين وحماية سرت تسعى إلى دعم مؤسسات الدولة في المدينة لا سيما المؤسسات الأمنية منها، للنهوض وقيام بدورها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط