النائب زياد دغيم: المؤسسة القضائية معرضة للانقسام

حذر عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، زياد دغيم، من انقسام المؤسسة القضائية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية والعسكرية والتشريعية والحكومات «منقسمة جهويا ولم يتبقي لدينا إلا القضاء».

وقال زياد دغيم لـ«بوابة الوسط» السبت «أكثر ما اخشاه واتوقعه حكم مسيس جديد بخلفية جهوية يصدر من طرابلس بالغاء أحكام القضاء الاداري بالشق المستعجل الصادرة بالشرق والتي توقف احالة مسودة الدستور للبرلمان».

وأضاف: «اشعر بوجود اتفاق جهوي مع اطراف من المجتمع الدولي بهذا لتنفيذ خطتهم بانتخابات الصيف القادم».

وتسأل دغيم قائلاً: «كيف للمحكمة العليا ان تحكم باحالة مسودة الدستور لبرلمان غير موجود ومنحل وفق حكمها السابق».

وتابع: «المحكمة فتحت أبوابها أمام الرشاشات وبمدينة أعلنت وقتها حكومة الثني الشرعية والوحيدة لتصريف الأعمال أن مدينة طرابلس مقر المحكمة والحكم السياسي المعيب خارج سيطرة الدولة مما يستوجب توقف المحكمة فورا».

وأشار دغيم إلى «أن المحكمة العيا أصدرت حكم معيب بحل مجلس النواب دون مراعاة قانون انشائها والذي حدد اختصاصها ودون مراعاة قواعد تحصين الطعون وقواعد السلوك القضائي».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط