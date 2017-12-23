«حماية سرت» تكتشف مقبرة جماعية لـ 20 جثة في المدينة

المتوسط:

اكتشفت قوة حماية و تأمين مدينة سرت مقبرة جماعية في «الكامبو» بالمدينة، حيث أفاد المكتب الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص»، بأنّ المقبرة «تظم 20 جثة، لم تُنتشل حتى الآن، فيما يُعتقد إنها قد ترجع لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، الذين قتلوا خلال تحرير المدينة.

وفي جانب أخر حمل آمر قوة حماية وتأمين سرت العقيد علي رفيدة، المجلس الرئاسي مسؤولية قلة الدعم اللوجستي لقوة تأمين سرت لتتمكن من أداء مهامها.

وأشار العقيد علي رفيدة، إلى أن أفراد قوة حماية وتأمين سرت لم تصرف مستحقاتهم منذ عام كامل، لافتًا إلى «إهمال متابعة علاج جرحى العملية وعوائل الشهداء».

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