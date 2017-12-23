التحالف اليمني لرصد الانتهاكات: ميليشيا الحوثي تختطف وتخفي قسرًا أكثر من 18 ألف مواطن

أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) أن الميليشيا الحوثية الانقلابية اختطفت واخفت قسريا 18 ألفا و606 مواطنين يمنيين في مختلف المحافظات خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى يوليو 2017 الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية – عن بيان صادر عن التحالف – أن عدد حالات الاختطاف التي نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية ورصدها التحالف بلغت نحو 15 ألفا و968 شخصا، فيما بلغت حالات الاختفاء القسري 2638 شخصا في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن حالات الاختفاء القسري بلغت خلال عامي (2014) و (2015) الماضي 1917 شخصا، وفي عام (2016) 231 شخصا، وفي عام (2017) الجاري 490 شخصا، مشيرا إلى ما يتعرض له المختطفون والمخفيون من أوضاع صحية غاية في الصعوبة جراء عمليات التعذيب في سجون الميليشيا الانقلابية دون مسوغ قانوني يستوجب احتجازهم، مؤكدا أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وأكد التحالف اليمني أنه مستمر في عملية رصد وتوثيق كل الانتهاكات التي تطال المدنيين وذلك عبر راصديه في مختلف المحافظات وخاصة المحافظات التي تشهد عمليات الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية على المدنيين وما تتسبب به من انتهاكات ممنهجة التي تطال النساء والأطفال والبنى التحتية.

وطالب التحالف اليمني مليشيا الحوثي الانقلابية بالوقف الفوري عن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري وإطلاق سراح كل المختطفين والمخفيين من السجون، داعيا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكل المنظمات المحلية والدولية المعنية بذلك إلى ممارسة مزيد من الضغوطات على الميليشيا للإفراج عن كل المعتقلين والمخفيين والكشف عن أماكنهم.

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