محمد الدايري يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي بموسكو

ألتقى وزير خارجية الحكومة الموقتة محمد الدايري مع نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس بوتين للشرق الأوسط وإفريقيا مخائيل بوغدانوف في مقر وزارة الخارجية الروسية.

وقال المكتب الإعلامي للوزير الدايري لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع بشكل أساسي تمحور حول التطورات في ليبيا وآفاق التسوية بين الليبيين.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن روسيا أكدت مجددا على «موقفها المبدئي بدعم الحوار السياسي الموسع بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة».

ونقل المكتب الإعلامي للوزير الدايري «تأكيد روسيا علي استعدادها للمساهمة في دعم التقدم الناجح للعملية السياسية وذلك عبر الاتصال مع ممثلي القوى السياسية المختلفة في ليبيا».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الدايري نقل للمسئول الروسي «امتعاض قطاعات عريضة من الشعب الليبي من بطء المسار السياسي وعدم التوصل إلي اأي حل سياسي يوحد البلاد لطالما طالبت به هذه القطاعات».

كما شرح الوزير الليبي العراقيل التي «توضع لحد الأن من بعض الأطراف السياسية الليبية المدفوعة من دول إقليمية ودولية تسعي الي اطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، في الوقت الذي تتأزم فيه الأوضاع المعيشية لليبيين ويظل خطر الاٍرهاب يهدد الامن القومي الليبي وأمن دول الجوار».

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