المؤسسة الوطنية للنفط تدعم مشروعات المرأة بالواحات

تعهد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بدعم المؤسسة لمشروعات المرأة بالواحات والإشراف وترميم المناطق الأثرية بها، وذلك خلال اجتماعه بجمعية فاطمة الزهراء أوجلة وجمعية اللّبة الخيرية جالو، وجمعية أوجلة للتراث و الفرقة الوطنية لالعاب الخفة.

وقالت مديرة جمعية اللبّة بجالو مبروكة شحات لـ«بوابة الوسط» السبت إن مسؤولي عدد من الجمعيات الأهلية ناقشو مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله سبل دعم المؤسسة لمؤسسات المجتمع المدني بمنطقة الواحات.

وأضافت: تطرقت جمعية فاطمة الزهراء النسائية الخيرية أوجلة الى كيفية دعم المؤسسة لها و إستكمال مقرها الجديد و توفير التنمية لهذه المؤسسات الخيرية.

ونقلت مبروكة شحات عن صنع الله قوله إنه في كامل سعادته بهذا القاء الذي جمعه بالمؤسسات المدنية بالواحات، و أن المؤسسة لن تبخل في تقديم الدّعم و المساندة في المستقبل.

وأشارت مبروكة إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله ينتظر من المجالس البلدية بالواحات تشكيل لجنة مشتركة لإنجاز صيانة طريق «اجدابيا – جالو» بدعم من المؤسسة.

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