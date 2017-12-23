عضو بالنواب الليبي: نسعى لتضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري بأسرع وقت

تحدث عضو مجلس النواب الليبي، فتحي القباصي، عن جهود لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري خلال الجلسات القادمة للمجلس “وفي أسرع وقت”.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء، عن القباصي، قوله: إن انتخاب النواب في جلستهم الأخيرة محافظا جديدا للمصرف المركزي جاء “نتيجة الوضع الإنساني الصعب ولانقسام المؤسسة المصرفية. وهو عمل استثنائي لحل معاناة المواطن نتيجة نقص السيولة وانهيار قيمة الدينار الليبي”.

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة اعتبر “محاولة” تعيين محافظ جديدا للمصرف المركزي “بشكل أحادي” من قبل مجلس النواب، “خرقًا ومخالفةً للاتفاق السياسي الليبي”، مُطالبًا النواب بـ”ضرورة إعلانه قبول الاتفاق السياسي قولاً وفعلاً حتى يُمكن الاستمرار في هذه العملية السياسية أو البحث عن بدائل أخرى”.

وتعليقا على ذلك، قال القباصي لوكالة (آكي) “لو تحدثنا نحن عن خروقات الاتفاق السياسي سنجدها كثيرة. منها ولادة مجلس الدولة. لكن نتيجة الوضع السياسي المتأزم في البلاد والاقتصادي تعاملنا مع مجلس الدولة ونحن في تواصل مع المجلس لإيجاد توافق لتمرير تصويت مجلس النواب على المحافظ الجديد وتوحيد المؤسسة المصرفية لحل أزمة المواطن الليبي من أزمة السيولة”.

وجدد القباصي “هذا عمل استثنائي بسبب الوضع الراهن في البلاد ونعتبر أن مجلس الدولة طرفا أساسيا في العملية السياسية. جلسنا معهم في جلسات حوار وننتظر موافقتهم على مقترح المبعوث الأممي غسان سلامة” لتعديل مواد السلطة التنفيذية.

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