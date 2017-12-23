مينيتي يستقبل أول دفعة لاجئين بعد إجلائهم من ليبيا

استقبل وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي ورئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي، في وقت لاحق مساء يوم الجمعة أول دفعة لاجئين أفارقه تم إجلاءهم من ليبيا ممن يحق لهم الحصول على الحماية الدولية.

وتتكون المجموعة من 160 شخصا من الفئات الأشد ضعفا من النساء والأطفال والمسنين، كانوا في مراكز إيواء ليبية حددتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

واشارت صحيفة (أفينيري)، لسان حال مجلس الأساقفة الإيطاليين، إلى أنه “نظرا للظروف المأساوية التي تواجه الآلاف من المهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا، رأت الكنيسة الإيطالية اتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل دخول أولئك الأشد ضعفا إلى إيطاليا وتوفير المساعدة والحماية لهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية