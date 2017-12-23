ما هي الرسالة التي وجهها محامي سيف الإسلام للشعب الليبي؟

وجه خالد الزايدي محامي الدكتور سيف الإسلام القذافي، دعوته إلى جميع أبناء الشعب الليبي ممن اكتشفوا المؤامرة الخارجية على ليبيا وعرفوا أن المستهدف هو الوطن وأبنائه، بضرورة المبادرة بالتسجيل في قوائم الناخبين.

ونقلت قناة ليبيا 24 اوم الجمعة، عن الزايدي قوله أنه: “أنه بعد مضي سبع سنوات عجاف من التدخل الخارجي الآثم الذي دمر ليبيا ومؤسساتها، وافقد شعبها وشرده واستنزف ثرواته السيادية، ومزق نسيجه الاجتماعي، وحول ليبيا بؤرة للإرهاب. العابر للحدود وفقد فيه المواطن الأمن والأمان والعيش الكريم، فأنه يجب على الجميع التسجيل في قوائم الناخبين بالمنظومة التابعة للمفوضية العليا للانتخابات.

وأضاف الزايدي في رسالته : ” إن التسجيل يعد استحقاقا وطنيا أملته الظروف، ويمثل إضافة مهمه لمساندة الذين سجلوا في الانتخابات السابقة، وهم أغلبهم يتطلعون اليوم للخلاص من العبث والفوضى والعودة لزمن الاستقرار والتنمية”.

وأكد الزايدي في رسالته أنه” لا مجال الآن للأقصاء واحتكار السلطة من القوى التي كانت سببا في تدمير ليبيا وجعلت من ليبيا بلداً تقتات علي الصدقات، والهبات والمعونات، لافتا إلى أنه بإثبات الحضور السياسي والتسجيل في منظومة الناخبين يتم قطع الطريق علي الخونة، والعملاء، وشذاذ الآفاق، موجها دعوته إلى جميع القوى الوطنية الغيورة في الداخل والخارج لرص الصفوف من أجل ليبيا”.

واختتم الزايدي بيانه قائلا “أيها الليبيين والليبيات،، إلي المتطلعين إلى غد مشرق في بلد ذو سيادة تتجسد فيه إرادة الشعب الحر في تقرير مصيره، هاتوا أيديكم، وافتحوا قلوبكم لتتدفق إرادة الحياة انتصارا لشعب كثرت الآمه وجراحه”.

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