معيتيق يلتقي سفير أوكرانيا لدى ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق سفير جمهورية أوكرانيا لدى ليبيا ميكولاي ناهورتي، والقنصل ألكسندرسيروشتان.

تناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، وفق وكالة الأنباء الليبية، أوجه التعاون بين البلدين، وتعزيزها في المجال الاقتصادي، التجاري والطبي.

وأكد السفير الأوكراني على ضرورة العمل على إعادة تفعيل المعاهدات بين البلدين في عديد المجالات.

كما أبدى تطلع بلاده لزيادة حجم تعاونها مع الجانب الليبي والعمل على افتتاح مكتب لسفارتها في طرابلس وإعادة فتح خط الطيران بين البلدين.

فيما أشاد النائب أحمد معيتيق بعمق العلاقات الليبية الأوكرانية، وعلى رغبة السفير في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.

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