بريطانيا تعلن «حسم» و«لواء الثورة» منظمتين إرهابيتين

قالت السفارة البريطانية في القاهرة إن الحكومة البريطانية أدرجت جماعتي «حسم» و«لواء الثورة» في قائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت السفارة،في بيان الجمعة، إن «المملكة المتحدة أدرجت منظمتي (حسم) و(لواء الثورة) في قائمة المنظمات الإرهابية»، مضيفة أن ذلك تم في ضوء الاعتداءات التي نفذتاها «ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة» في البلاد.

وأضاف البيان، نقلت عنه وكالة «رويترز» قائلا: «توصلت حكومة المملكة المتحدة إلى أن مثل هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر، وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة المملكة المتحدة على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية».

قال السفير البريطاني في مصر جون كاسن: «قلنا إننا لن نترك مصر وحدها في معركتها للتصدي للإرهاب وعنينا ذلك. اليوم نستخدم القوة القانونية البريطانية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير في مصر وهما عدو لنا جميعا».

وتقول السلطات المصرية إن «الجماعتين اللتين أعلنت كل منهما مسؤوليتها عن هجمات مسلحة في مصر ذراعان مسلحتان لجماعة الإخوان المسلمين لكن الجماعة تنفي انخراطها في العنف».

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