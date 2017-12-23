مكان الدواعش تحت الأرض كالفئران

أخبار ليبيا24

أعلنت السلطات العراقية مقتل 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي غربي البلاد قرب الحدود مع سوريا.

وذكرت مصادر أمنية عراقية، أن القوات العراقية تمكنت من إحباط هجوم لتنظيم داعش الارهابي جنوب منطقة تل صفوك، مما أدى إلى مقتل خمسة عناصر من تنظيم داعش وتفجير سيارة له والسيطرة على أخرى مصفحة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الوضع الأمني في المنطقة بات تحت السيطرة بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيم.

وعلى صعيد آخر, أعلن عضو مجلس قضاء الحويجة في محافظة كركوك أحمد خورشيد، عدم تسجيل عودة أية عائلة الى مركز القضاء بسبب استمرار عمليات التطهير من المتفجرات، فيما أكد أن تنظيم داعش ما زال يمتلك مضافات بخدمات “خمس نجوم” تحت الأرض.

وقال خورشيد، “لم نسجل عودة أية عائلة إلى مركز قضاء الحويجة، (55 كم جنوب غربي كركوك)، والسبب استمرار عمليات تطهير القضاء من المتفجرات من قبل القوات الأمنية”، مبيناً أن القوات الأمنية تعمل على رفع المتفجرات وناقشنا مع القيادات العسكرية عودة النازحين إليها ولكننا لم نحدد موعداً للعودة.

وأضاف عضو مجلس قضاء الحويجة ، أن “الكميات الكبيرة للمتفجرات التي تركها تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحويجة أخرت سرعة الانتهاء من عمليات تطهير القضاء، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية تمكنت من رفع أكثر من 5 آلاف مقذوف ومتفجر من مركز القضاء.

وبين خورشيد أن تنظيم داعش ما يزال يمتلك مضافات فيها خدمات تصل لفنادق خمس نجوم تحت الأرض وهذه المضافات هي في منطقة وادي زغيتون ووادي أبو الخناجر الواقعة بين ناحية الرياض والرشاد، (34 كم جنوب غربي كركوك)، وهذه المضافات ما زالت مستغلة من قبل عناصر تنظيم داعش وفيها جميع أنواع المواد الغذائية ومولدات كهربائية.

وأشار عضو مجلس قضاء الحويجة الى أن القوات الأمنية تسعى لإطلاق عمليات أمنية واسعة للقضاء على هذه المضافات ومنع تكرار أي بقاء للتنظيم فيها.

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