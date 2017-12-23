ليبيا_الآن | نشرت المفوضية الوطنيه للإنتخابات العليا #إفوجرافيك عن سجل الناخب…

#ليبيا_الآن | نشرت المفوضية الوطنيه للإنتخابات العليا #إفوجرافيك عن سجل الناخبين الجدد من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري، بمجموعٍ تراكمي بلغ العدد فيه 48،374 بين رجال ونساء، وبسجل ناخبين بلغ العدد فيه 1،540،987.