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#ليبيا_الآن | نشرت المفوضية الوطنيه للإنتخابات العليا #إفوجرافيك عن سجل الناخب…

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | نشرت المفوضية الوطنيه للإنتخابات العليا #إفوجرافيك عن سجل الناخبين الجدد من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري، بمجموعٍ تراكمي بلغ العدد فيه 48،374 بين رجال ونساء، وبسجل ناخبين بلغ العدد فيه 1،540،987.

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