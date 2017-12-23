الخارجية الروسية تبدي استعدادها للتواصل مع الأطراف الليبية لتعزيز العملية السياسية

أبدت وزارة الخارجية الروسية استعدادها للمساهمة في تعزيز العملية السياسية في ليبيا من خلال اجراء اتصالات مع مختلف ممثلي القوى السياسية الليبية.

وأوضحت الخارجية في بيان لها عقب اجتماع نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة محمد الدائري: “خلال المناقشة، كان التركيز على تطور الوضع في ليبيا وآفاق التوصل إلى تسوية بين الأطراف”

وأضاف ان الجانب الروسي، “جدد تأكيد موقفه الحازم لدعم حوار واسع بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، والاستعداد للمساهمة في تعزيز العملية السياسية بنجاح بالاتصالات مع ممثلي مختلف القوى السياسية الليبية”.

وأشار البيان الى أن الاجتماع تطرق الى بعض الجوانب العملية للعلاقات الثنائية الروسية الليبية.

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