توماس أكبر حريق في تاريخ ولاية كاليفورنيا

أصبح الحريق المندلع في شمال مدينة لوس انجليس رسميا الأكبر في تاريخ ولاية كاليفورنيا، وفقا للأرقام الصادرة عن ادارة الاطفاء في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وأتى الحريق الذي يطلق عليه اسم توماس على 273400 فدان (1106 كيلومترات مربعة) وفقا لإدارة الإطفاء في كاليفورنيا، بزيادة تقدر بنحو 154 فدانا عن حريق سيدار في مقاطعة سان دييجو، عام 2003 والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا ودمر ما يقرب من 3000 مبنى.

وأوضحت الإدارة أن حريق "توماس"، الذى اندلع يوم 4 كانون أول/ديسمبر واشتعل في مناطق في مقاطعتي فينتورا وسانتا باربارا، تمت السيطرة على 65 بالمئة منه.

ولقى أحد رجال الاطفاء حتفه في الحريق بينما توفت امرأة (70 عاما) في حادث سير بينما كانت تحاول الفرار من النيران.

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