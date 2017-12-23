أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) يوم الجمعة وفاة رائد الفضاء الأمريكي "بروس ماكاندليس"، الذي كان أول شخص يتحرك بحرية وهو غير مقيد بحبل خلال مهمة سير في الفضاء، عن عمر 80 عاما.

وخلال مهمة أبولو الثانية عام 1969، عمل ماكاندليس أيضا كمتلقي لاتصالات التحكم في المهمة لكل من نيل أرمسترونج وباز ألدرين، اللذين أصبحا أول رجلين يسيران على سطح القمر.

وانضم ماكاندليس، الذي تقاعد كقبطان بالبحرية الأمريكية، إلى ناسا عام 1966، ليصبح عضوا في طاقم دعم رواد الفضاء لمهمة أبولو 14.

وقام بأداء مهمة السير الشهيرة في الفضاء عام 1984، وفي عام 1990 ساعد على نشر تلسكوب الفضاء "هابل" الذي أطلق للتحقق من المجرات البعيدة. وتوفي ماكاندليس يوم الخميس.

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