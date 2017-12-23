الإمارات: قرار منع التونسيات ظرفيا ويتعلق بترتيبات أمنية

أوضح السفير الإماراتي لدى تونس أن قرار منع التونسيات من السفر على متن طائرة متجهة إلى دبي كان ظرفيا ويتعلّق بترتيبات أمنية، وأنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، مساء أمس الجمعة، أنه جرى اللقاء مع سفير الإمارات لدى تونس، للاستفسار وطلب توضيحات بخصوص الإجراء المتعلق بمنع التونسيات من السفر إلى وعبر الإمارات، وفق ما أوردت وكالة «تونس – أفريقيا» للأنباء.

وكانت وكالة «رويترز» نقلت أن شركة طيران الإمارات منعت، الجمعة، تونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبى، دون تقديم أسباب المنع، وقالت إنه جرى منع كل امرأة تونسية مهما كان سنها من الصعود على متن الطائرة حتى وإن كانت مرفوقة بقرينها سواء كانت فى اتجاه الإمارات أو فى رحلة عبور.

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