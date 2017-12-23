بعد نقلهم بطائرة عسكرية من ليبيا .. روما تستقبل 162 لاجئ

انتقل 162 لاجئ من المخيمات في ليبيا الى روما عبر نقلهم بطائرة عسكرية إيطالية.

من جانبه عبر وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي عن ترحيبه باستقبال اللاجئين عند وصولهم في المطار، قائلا: “إنه يوم تاريخي، إنها المرة الأولى التي يفتح فيها ممر إنساني من ليبيا إلى أوروبا”، مؤكدا عزم بلاده استمرار العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الشأن.

وأضاف “إنها مجرد بداية، سنواصل العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

ورحب الموفد الخاص لمفوضية الأمم المتحدة فنسان كوشتيل بهذه الخطوة قائلا “للمرة الأولى يمكننا أن نجلي لاجئين ظروفهم صعبة جدا وأن نرسلهم فورا إلى إيطاليا”.

وقال كوتشيل “تحدث عدد كبير من هؤلاء الأشخاص عن معاناة كبيرة، وكانوا مسجونين لدى مهربين في ظروف لا إنسانية”، وقد وضعت خمس نساء حملهن أثناء اعتقالهن.

وينحدر هؤلاء اللاجئون من دول أريتريا وإثيوبيا والصومال واليمن، ومن بين هؤلاء اللاجئين عائلات وأمهات وعازبات، وقاصرون من دون مرافقين راشدين، وأشخاص معوقون، وهم جميعا بحاجة ملحة لمساعدة طبية ودعم نفسي.

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