218TV| متابعة إخبارية

نظّمت منظمة الأمم المتحدة عمليةَ إجلاء لنحو 110 مُهاجرا أفريقيا غير قانوني كانوا قد احتجزوا في مراكز إيواء ورعاية للاجئين في مدن ليبية، إذ هبطت طائرة عسكرية إيطالية نفّذت المهمة في مطار جنوب العاصمة الإيطالية روما في وقت متأخر أمس الجمعة، فيما هذه هي المرة الأولى التي تُجلي فيها الأمم المتحدة لاجئة أفارقة من ليبيا، بعد توجيه جماعات إغاثة انتقادات للأوضاع فيها بوصفها غير إنسانية.

وبحسب بيان أممي إيطالي فإن الطائرة العسكرية أقلت في مرحلة أولى النساء والأطفال، على أن تجلي طائرة ثانية اليوم السبت إلى نفس المطار الإيطالي عددا آخر من اللاجئين الأفارقة من مراكز احتجاز ليبية، فيما قال فينسينت كوشيتيل مبعوث المفوضية الخاص إلى وسط البحر المتوسط في بيان بعد وصول الطائرة الأولى “نأمل حقا أن تتبع دول أخرى نفس السبيل”.

وأضاف “بعض من تم إجلاؤهم عانوا بشدة واحتجزوا في ظروف غير إنسانية وهم في ليبيا. وضعت خمس نساء مواليد وهن رهن الاحتجاز دون الحصول إلا على أقل قدر من المساعدة الطبية”، علما أن المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين تُقدّر عدد القابعين في مراكز احتجاز ليبية من لاجئين تقطعت بهم السبل بنحو 18 ألف شخص.

The post طائرتان من ليبيا إلى إيطاليا لإجلاء “مُهاجِرين أفارقة” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية