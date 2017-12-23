اليسيري: معرض المرج للكتاب يواجه التطرف بالفكر

بدأت بمدينة المرج الاستعدادات لإقامة معرض المرج الدولي للكتاب في نسخته الثانية، تحت شعار «ذخر عقلك بمعلومة وتسلح بكتاب».

وقالت رئيسة اللجنة التحضرية لمعرض المرج الدولي للكتاب عبير اليسيري في تصريح إلى «بوابة الوسط»، السبت، إن فاعليات المعرض «ستقام في منتصف شهر مارس بمشاركة عدد من دور النشر والتوزيع والمكتبات، وبدعم عدة جهات عامة وخاصة بمدينة المرج».

وأوضحت أن فاعليات المعرض تستمر لمدة أربعة ايام تنتهي بإقامة احتفالية لتكريم المشاركين، ويسبق ذلك إقامة عدد من المناشط الثقافية المتنوعة والتي «تساهم في إثراء فاعليات المعرض مثل الأمسيات الشعرية والقصصية ومعارض الرسم والصور، إضافة إلى عروض مسرحية وعروض لألعاب الخفة لإضفاء نوع من البهجة على فاعليات المعرض».

وأشارت اليسيري إلى أن الهدف من المعرض واختيار هذا الشعار هو «محاربة التطرف الفكري، الذي يحاول التغلغل في عقول الشباب وإيضًا العمل محاربة خطاب الكراهية والعنف واستبداله بخطاب حضاري يساهم في بناء الوطن، وكذلك الدعوة للتسلح بالعلم ونبذ السلاح الذي أزهق الأرواح ودمر الشباب».

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