إصابة مدني برصاص عشوائي بـ«بوهديمة» في بنغازي

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث مدنيًّا أصيب برصاص عشوائي في منطقة بوهديمة بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت إن المواطن سالم محمد عبدالقادر (50 عامًا) أحد سكان منطقة بوهديمة أُصيب بطلق ناري عشوائي في الصدر.

وأضافت أن حالة المصاب «مستقرة»، مؤكدةً أنه لا يزال يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة له بالمستشفى.

يشار إلى أن مدينة بنغازي كعدد آخر من المدن الليبية تعاني فوضى انتشار السلاح، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح.

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