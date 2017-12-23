تدشين أول ممر جوي إنساني بين ليبيا وإيطاليا

المتوسط:

أعلنت الأمم المتحدة والحكومة الإيطالية، وصول 162 لاجئا من مخيمات في ليبيا على متن طائرة عسكرية إيطالية، أمس الجمعة، إلى روما، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي في تصريحات صحافية “إنه يوم تاريخي، إنها المرة الأولى التي يفتح فيها ممر إنساني من ليبيا إلى أوروبا”، وأضاف “إنه يوم تاريخي، إنها المرة الأولى التي يفتح فيها ممر إنساني من ليبيا إلى أوروبا”.

كما أكد مينيتي، عزم بلاده على مواصلة العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الشأن، لافتا إلى تواصل العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحل أزمة الهجرة في ليبيا.

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