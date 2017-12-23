مليشيا الرئاسي: حكومة السراج مسؤولة عن نقص الامكانيات لتأمين سرت

حمل آمر قوة حماية وتأمين سرت العقيد علي رفيدة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة «مسؤولية قلة الدعم اللوجستي لقوة تأمين سرت لتتمكن من أداء مهامها».

وأكد رفيدة حسبما ورد في موقع المكتب الإعلامي لما يسمى عملية البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أن عناصر القوة لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ عام كامل، مشيرا الى «إهمال متابعة علاج جرحى العملية وعوائل القتلى»

ونوه الى أن قوة تأمين وحماية سرت تسعى إلى دعم مؤسسات الدولة في المدينة خاصة المؤسسات الأمنية منها، للنهوض وقيام بدورها.

وأعلن المكتب الإعلامي عن عثور ما يسمى قوة حماية و تأمين سرت على مقبرة جماعية في «الكامبو» «تضم 20 جثة، لم تُنتشل حتى الآن، فيما يُعتقد إنها قد ترجع لعناصر تنظيم داعش» الإرهابي الذين قتلوا خلال الاشتباكات في المدينة.

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